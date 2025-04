Parti Liderlerinden 23 Nisan Paylaşımları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’deki siyasi parti liderleri, sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımları yaptı.

'HER BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİNDE O'NUN İZİ VAR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kurdukları her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinden, coşkuyla dalgalandırdıkları her bayrak O’nun izinin olduğunu belirtti.

Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetin değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını ifade eden Özgür, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

'BUGÜNÜN TEBESSÜMÜ, YARININ HUZURLU TÜRKİYE'SİDİR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya hesabından 23 Nisan için paylaşımda bulundu.

Erbakan, "Bugünün tebessümü, yarının huzurlu Türkiye’sidir. Çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm, umut dolu yarınların habercisidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, tüm evlatlarımızın hayallerinin gerçekleştiği bir Türkiye diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ONLARA LAYIK BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'dan da sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan için bir mesaj paylaştı.

Babacan paylaşımında, "Bugün 23 Nisan! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımız, yarınlarımız ve umut ışığımızdır. Onların mutluluğu için varız, onlara layık bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ GAZİ ATATÜRK'ÜN...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yeniden paylaşarak 23 Nisan'ı kutladı.

Dervişoğlu'nun yeniden paylaştığı İYİ Parti kutlama mesajında

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde; “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışıyla temelleri atılan;

Millet iradesinin tecelligâhı Gazi Meclisimizin açılışının 105'inci yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve mücadele arkadaşlarının aziz ruhları şad olsun..." ifadeleri yer aldı.

'GELECEĞİMİZİN TEMİNATI YAVRULARIMIZLA NİCE 23 NİSAN'LARA'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 23 Nisan'ının yıl dönümü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Davutoğlu kutlamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milli İradenin tecelligâhı Gazi Meclisimizin açılışının 105. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, milli iradenin ve geleceğimizin teminatı yavrularımızla ve milletimizle birlikte nice 23 Nisan'lara" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi