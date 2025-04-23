DEVA Partili Seda Kaya Ösen, Partisinden İstifa Etti

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 2020 yılında partinin kurucu İzmir İl Başkanı olarak siyasete adım atan Ösen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ayrılık kararını kamuoyuna duyurdu.

'FİKİR AYRILIKLARI...'

Açıklamasında, "Her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek görevimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullanan Ösen, kararının arkasında "fikir ve görüş ayrılıkları"nın yattığını belirtti. Ösen ayrıca, kendisini siyasete katılmaya ikna eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere tüm kurucu kadroya teşekkür etti.

Seda Kaya Ösen, Meclis Başkanlığı’na istifa dilekçesini sundu. Ösen'in istifası ile DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.

BABACAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ösen, istifa mesajında şunları yazdı:

"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.

Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.



Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.



Beni siyasete katılmaya ikna… — Seda Kâya Ösen (@ssedakayaosen) April 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi