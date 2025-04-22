Bakan Yerlikaya'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesi 18 Nisan'da Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Osman Çavuşoğlu'nun cenazesine AKP'den pek çok isim katılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osman amcamıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi