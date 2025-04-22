Meclis Çocuk Oturumuna Damga Vuran Sözler! 'Sesimi Meclis'te Duyurabiliyorsam, Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet'in Eseridir'

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel gündemle toplandı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Bu bayramın iki tarafı var. Birisi ulusal egemenlik kısmı yani tam tepemizde yazan şekliyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla, milletten başka beşeri anlamda hiçbir gücü kabul etmeyen bir millet olduğumuzu; 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Bizim için asıl olan, bağımsızlık, hürriyet, egemenlik ve milletin iradesine sahip çıkarak ondan başka hiçbir iradeyi tanımamaktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Bu bayramın ikinci yönü ise çocuk bayramı olmasıdır” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş konuşmasının ardındna okunan önerge ile TBMM Kupası ve yarışmalarında derece alan çocuklar Meclis Başkanı ve Katip Üye olarak seçildi. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu, 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından çocuklar Meclis kürsüsünden konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çocuk Oturumunu yöneten Çocuk Meclis Başkanı Berra Koramaz, "Bugün bizlerin günüdür, kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bizlere de büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bunları yaparken eğitimin gücünden yararlanarak gelişimimizi şekillendirme adına atılan büyük adımları da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Berra Korkmaz, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Biz sadece bilgiyle sınırlı kalmayacak, aktif rol alarak etik değer ve toplum bilinci kazanmaktayız. Sahip olduğumuz değerler ışığında bu bayram günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle taçlanmıştır. Geleceğin teminatı biz çocuklar bilmekteyiz ki aileye sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Bizlerin Aile Yılı kapsamında yapılan tüm çalışmaların takipçisi olacağımızı da söylemek isterim."

ATATÜRK VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

TBMM’ye Melike Sena Demirhan isimli çocuğun konuşması damga vurdu. Demirhan, "Bugün bu yüce Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir. O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çünkü biz varız, biz geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirhan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"23 Nisan sadece bir bayram değildir; egemenliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin çocuklarla taçlandığı gündür. Ben sadece kendim için değil, bu ülkenin dört bir yanında hayalleri olan tüm çocuklar adına konuşuyorum. Bizler yalnızca geleceğin büyükleri değil, bugünün de sesiyiz. Bugün bizleri dinlerseniz yarın çok daha güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. 2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesi çok kıymetli bir adımdır. Güçlü bireyler güçlü bir Türkiye demektir. Bizler ailemizden aldığımız sevgi ve destekle büyüyoruz.

Ailemiz bizi ne kadar güçlü kılarsa biz de ailemizi o kadar ileriye taşıyabiliriz. Her çocuğun sevgiyle büyüdüğü, saygıyla korunup kollandığı bir Türkiye istiyoruz. Eğitim bizim en büyük gücümüzdür. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, biz çocukların yalnızca sınavlara değil, hayata da hazırlanmamız için geliştirildi. Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek."

Kaynak: AA-ANKA