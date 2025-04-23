İmamoğlu'ndan Videolu '23 Nisan' Mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Videolu '23 Nisan' Mesajı

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "Bu memleket çocukların... 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." notuyla çocukların bayramını kutladı.

Videoda, çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler yer aldı.

YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünde halka hitap ettikten sonra Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.

Ekrem İmamoğlu da Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partisinin düzenleyeceği yürüyüş için çağrı yaptı.

İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Selam olsun seymenlere, selam olsun başkentimize, selam olsun Cumhuriyet’in kurulduğu şehre, kurucu meclisimizin topraklarına. Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara. Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte saat 17.00'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İBB Çocuk
Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış! Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem
Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık Para Cezasıyla Kurtulamayacak Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık...
Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor