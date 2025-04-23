İmamoğlu'ndan Videolu '23 Nisan' Mesajı

23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "Bu memleket çocukların... 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." notuyla çocukların bayramını kutladı.

Videoda, çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler yer aldı.

Bu memleket çocukların...



23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/w5vU2knlD8 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2025

YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünde halka hitap ettikten sonra Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.

Ekrem İmamoğlu da Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partisinin düzenleyeceği yürüyüş için çağrı yaptı.

İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Selam olsun seymenlere, selam olsun başkentimize, selam olsun Cumhuriyet’in kurulduğu şehre, kurucu meclisimizin topraklarına. Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara. Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte saat 17.00'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür."

Kaynak: Haber Merkezi