Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış!

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldüren iki saldırganın karanlık geçmişi ortaya çıktı. Cinayetten bir ay önce satırla yakalanan B.B.’nin ifadesi 'pes' dedirtti. Minguzzi'yi yerdeyken tekmeleyen U.B.’nin ise sosyal medyada şiddet içerikli videolar paylaştığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış!

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia’nın ölümü tüm ülkede büyük yankı uyandırırken, cinayeti işlediği öne sürülen 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B.’nin geçmişte karıştıkları olaylar da deşifre edildi.

Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış! - Resim : 1

SATIRLA YAKALANMIŞ!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan B.B.'nin, cinayetten sadece bir ay önce Kadıköy’de yapılan üst aramasında satır taşıdığı ortaya çıktı. B.B., "Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım" şeklinde savunma yaptı. Yapılan incelemede satırın yasa kapsamında suç unsuru taşımadığına karar verilerek, B.B. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış! - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET VİDEOLARI

Diğer saldırgan U.B.'nin ise, olaydan yaklaşık 8 ay önce başka bir çocuğa bıçakla tehdit, darp ve zorla el öptürme gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Bu olayda da yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Mattia’yı yere düştükten sonra tekmeleyen U.B.'nin, daha önce sosyal medyada şiddet içerikli videolar paylaştığı da dosyada yer aldı.

Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış! - Resim : 3

Mattia’nın ailesine yönelik cinayet sonrası yapılan tehditler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Savcılık, tehdit olaylarıyla cinayetin bağlantısını kurarak süreci "organize suç örgütü" kapsamında değerlendirmeye aldı. Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında! Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Mesajını Paylaştı, 'Korkmuyoruz'Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında! Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Mesajını Paylaştı, 'Korkmuyoruz'Güncel

Minguzzi Ailesine Ölüm Tehdidine Bir Tutuklama DahaMinguzzi Ailesine Ölüm Tehdidine Bir Tutuklama DahaGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayet ölüm
Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem
Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık Para Cezasıyla Kurtulamayacak Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık...
Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor