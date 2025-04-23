Minguzzi'nin Katilleri Suç Makinesi Çıktı: Cinayetten 1 Ay Önce Elinde Satırla Yakalanmış!

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia’nın ölümü tüm ülkede büyük yankı uyandırırken, cinayeti işlediği öne sürülen 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B.’nin geçmişte karıştıkları olaylar da deşifre edildi.

SATIRLA YAKALANMIŞ!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan B.B.'nin, cinayetten sadece bir ay önce Kadıköy’de yapılan üst aramasında satır taşıdığı ortaya çıktı. B.B., "Babam pide ustası. Pideleri doğramak için satır istedi satır aldım" şeklinde savunma yaptı. Yapılan incelemede satırın yasa kapsamında suç unsuru taşımadığına karar verilerek, B.B. hakkında takipsizlik kararı verildi.

SOSYAL MEDYADA ŞİDDET VİDEOLARI

Diğer saldırgan U.B.'nin ise, olaydan yaklaşık 8 ay önce başka bir çocuğa bıçakla tehdit, darp ve zorla el öptürme gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Bu olayda da yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Mattia’yı yere düştükten sonra tekmeleyen U.B.'nin, daha önce sosyal medyada şiddet içerikli videolar paylaştığı da dosyada yer aldı.

Mattia’nın ailesine yönelik cinayet sonrası yapılan tehditler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Savcılık, tehdit olaylarıyla cinayetin bağlantısını kurarak süreci "organize suç örgütü" kapsamında değerlendirmeye aldı. Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

Kaynak: Sabah