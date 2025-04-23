Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaş ortamında yaşanan trajedi can aldı. 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım, kazara ateşlendiği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım, arkadaşlarıyla bulunduğu evde kazara ateşlendiği öne sürülen tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi.

Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta bulunan tek katlı prefabrik bir evde meydana geldi. İddiaya göre, beş kişinin bulunduğu evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle silah ateş aldı. Kurşunun başına isabet ettiği İbrahim Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza mı, Cinayet mi? 29 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yıldırım’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazesi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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