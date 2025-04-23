Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında ise pus ve yer yer sis görülebilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmadan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genel olarak güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÜÇ UYARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Toz Taşınımı Uyarısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Vatandaşlardan görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi