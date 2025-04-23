Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık Para Cezasıyla Kurtulamayacak

Adalet Bakanlığı tarafından bir süredir üzerinde çalışılan 10. Yargı Paketi’nin ilk düzenlemelerinin önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak trafik güvenliğini kapsayan düzenlemelere ilişkin bilgi veren AK Partili yetkililer, yeni düzenlemelerle birlikte özellikle trafikte taciz, alkollü araç kullanımı ve tehlikeli hareketlere ciddi cezalar getirileceğini söylediler.

TACİZ AMAÇLI TAKİBE HAPİS CEZASI

Trafikte tartışma yaşadığı sürücüyü ısrarla takip eden ve taciz eden araç sahipleri artık sadece para cezasıyla kurtulamayacak. Bu davranış, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılacak. Yeni düzenlemeyle bu suçu işleyenlere 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ayrıca 100 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak ve ehliyetlere bir yıl süreyle el konulacak.

ALKOL VE UYUŞTURUCU CEZALARI ARTACAK

Alkollü araç kullanımıyla ilgili cezalar da ciddi oranda artırılıyor. Mevcut durumda 3 ay olan hapis cezası alt sınırı 6 aya çıkarılırken, para cezası 9 bin 267 TL'den 50 bin TL’ye yükseltiliyor. Ehliyete el koyma süresi ise 1 yıla kadar uzatılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası ise 100 bin TL’ye çıkarılacak ve ehliyet 5 yıl süreyle alınacak.

DRİFT ATMAK PAHALIYA MAL OLACAK

Trafikte makas ve drift atmak gibi tehlikeli sürüş hareketlerine de ağır cezalar geliyor. Drift atanlara uygulanacak para cezası 80 bin TL’ye yükseltilirken, ehliyete el koyma süresi 60 günden 1 yıla çıkarılacak. Yol kesme fiili ise artık bağımsız bir suç sayılacak ve bu davranışı sergileyenler 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE AĞIR CEZA

Ehliyetsiz araç kullananlara uygulanacak idari para cezası da 18 bin 677 TL'den 40 bin TL'ye çıkarılıyor. Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk etmek de ayrı bir suç olarak değerlendirilecek.

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇANA 10 YIL HAPİS

Toplumsal güvenliği tehdit eden düğün, nişan veya asker uğurlamalarında ateşli silah kullananlara yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Bu kişiler, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. Ayrıca ses ve gaz fişeği atan silahları izinsiz taşıyanlara da yeni yaptırımlar geliyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ AYRICA GELECEK

AK Partili yetkililer, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlere yönelik düzenlemeleri içeren paketin Mayıs ayında Meclis gündemine alınacağını, ancak bu düzenlemenin ayrı bir paket olarak sunulacağını ifade ettiler.

Konuya ilişkin düzenlemelerin henüz tam olarak netleşmediğinin altını çizen AK Parti kurmayları, denetimli serbestliğin 5 yıla çıkarılmasının değerlendirildiğini belirterek, önümüzdeki günlerde karara bağlanacağını ifade ettiler.