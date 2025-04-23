MHP Lideri Bahçeli'den '23 Nisan' Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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MHP Lideri Bahçeli'den '23 Nisan' Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutladı.

Bahçeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili çocuklarımızın ve bugünün kendilerine ithaf edildiği dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat ve vücut bulmamızı sağlayan kahraman nesilleri, aziz şehitlerimizi, bu kutlu Meclis'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclis'in muhterem üyelerini, ebediyete irtihal etmiş tüm milletvekillerini rahmetle anıyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 105'inci açılış yıl dönümünü iftihar duygularımla kutluyor, aziz milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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