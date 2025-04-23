Resmi Gazete'de Yayımlandı! 23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! 23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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