Katliam Evi! İki Kişiyi Öldürüp İntihar Etti

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Eser (22), evde birlikte bulunduğu Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Eser, yanındaki tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden vurulan iki kişi ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Abdülhakim Demirbaş

ÖNCE KAÇTI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından kaçan Mehmet Eser’in Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan Eser, yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mesut Savuran

Kaynak: DHA