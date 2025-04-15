Minguzzi Ailesine Ölüm Tehdidine Bir Tutuklama Daha

İstanbul'da canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, duruşmaya günler kala ölümle tehdit edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minguzzi Ailesine Ölüm Tehdidine Bir Tutuklama Daha

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 24 Ocak Cuma günü Kadıköy’deki Salı pazarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, yanında bulunan U.B. tarafından ise defalarca tekmelenmişti. Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin davanın duruşmasına günler kala katil zanlıların yakınları, acılı aileye tehditler yağdırmıştı. Minguzzi ailesi ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurmuş ve başvuru dilekçesinde kan donduran şu tehditler yer almıştı:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek Ankara’da yakalanan şüpheli Ç.D., İstanbul’a getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen şüpheli Ç.D., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce, Minguzzi ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettikleri tespit edilen 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlikçe 5 şüpheliye tutuklama kararı verilmişti.

5 kişinin tutuklanmasının ardından tehdit mesajları bitmedi. K.Y. isimli şüphelinin Gümüşhane'de olduğu belirlendi. Şüpheli Gümüşhane’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: İHA

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