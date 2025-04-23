MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. 22 Nisan’da teröristlerin saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın Işıklı Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan 2025 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MSB Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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