Şehit Doktorun Yürek Burkan Hikayesi: 'Hep Subay Olmak İstiyordu...'

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gönüllü olarak görev yapan 33 yaşındaki Pratisyen Hekim Koray Arslan, bölgede geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ve çocukluğundan beri hep asker olmak istediği öğrenildi. Şehit doktorun yürek burkan hikayesini annesi ve eşi anlattı...

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Şehit Doktorun Yürek Burkan Hikayesi: 'Hep Subay Olmak İstiyordu...'

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gönüllü olarak görev yapan Pratisyen Hekim Koray Arslan (33), bölgede geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Asker olma hayalini lisede başlayan ve Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu’na devam eden Arslan, bir süre sonra okuldan ayrıldı. Daha sonra tıp eğitimi almaya başlayan Koray Arslan, eğitimini tamamlayarak yurt içinde çeşitli hastanelerde görev yaptı. Şubat ayında ikinci kez gönüllü olarak gittiği sınır ötesi görevde hayatını kaybeden Arslan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Şehit Doktorun Yürek Burkan Hikayesi: 'Hep Subay Olmak İstiyordu...' - Resim : 1

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Koray Arslan’ın eşi Helena Arslan, eşinin hem asker hem de doktor olarak ülkesine hizmet etmek için büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. “15 yıl önce Koray ile Sırbistan’da tanıştık. 3,5 yıldır evliyiz... O benim için gerçek bir kahramandı.” diyen Helena Arslan, şehit eşinden geriye kalan anıların yanı sıra, eşinin asker arkadaşlarının gönderdiği 50 bin TL’lik desteği Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını belirtti. Eşiyle gurur duyduğunu ifade eden Helena Arslan, maddi zorluklara rağmen bu bağışla başka şehit çocuklarına umut olmak istediğini söyledi.

Şehit Doktorun Yürek Burkan Hikayesi: 'Hep Subay Olmak İstiyordu...' - Resim : 2

Şehidin annesi Gülbahar Arslan, oğlunun küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle yaşadığını ifade ederek, “Subay olmayı çok istiyordu ama liseyi bitirip harp okuluna geçince, o dönem FETÖ'cü askerler tarafından baskı yapıldı. Ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Hep asker olma isteği içinde vardı. Son gidişinde ‘Oğlum gitme’ diye söyledim. Bana, ‘Anne ölürsem şehit olurum’ dedi.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Kaynak: DHA

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