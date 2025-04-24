Otomobil Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de sabaha karşı meydana gelen feci kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücünün cansız bedenini güçlükle çıkardı.

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Otomobil Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Merkez ilçesinde E-90 Otoyolu Sakızgediği mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası, can aldı. Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Hakkı İ. (33) yönetimindeki 06 DVD 785 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E. idaresindeki tırın çekicisine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan İsmail Hakkı İ.'nin cansız bedeni, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Otomobil Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazanın ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan sürücünün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, E-90 otoyolunda benzer kazaların sık yaşandığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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