Hindistan'da Turistlere Silahlı Saldırı! En Az 24 Ölü
Hindistan'da silahlı şahısların turist grubuna ateş açmasının ardından en az 24 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan’ın Keşmir eyaletinde silahlı şahısların turist grubuna ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
AFP'de yer alan habere göre, Hindistanlı yetkililer, konuya ilişkin açıklamasında söz konusu saldırıyı ülke tarihinde sivillere yönelik ‘en kötü saldırı’ olarak niteledi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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