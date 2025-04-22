Almanya'da Festivalde Faciadan Dönüldü: 5 Yaralı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Bayreuth kentinde düzenlenen bahar festivalinde dönen salıncağın reklam direklerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Almanya'da Festivalde Faciadan Dönüldü: 5 Yaralı

Dün akşam saat 18.00 civarında, festival alanındaki dönen salıncağın hızını kontrol eden sistemde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, koltuklar yavaşlamadan yere indi. Bu durum, salıncağın reklam direklerine çarpmasına yol açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda 10-32 yaşları arasındaki 3 kişi orta, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ilk yardım ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Savcılığın talebiyle, olayla ilgili olarak teknik bir uzmanın gözetiminde inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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