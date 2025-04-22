Norveç Kraliçesi Hastaneye Kaldırıldı

87 yaşındaki Norveç Kraliçesi Sonja Haraldsen'in, dün gece solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle Oslo'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Sonja'nın, Kral 5'inci Harald ile Paskalya tatilini geçirdiği dağ evinde solunum problemleri yaşamasının ardından helikopterle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kraliçe, kraliyet çiftinin Paskalya tatillerini geçirdikleri Sikkilsdalen'deki kraliyet dağ evinden tıbbi helikopterle nakledildi” denildi.

KALP PİLİ TAKILMIŞTI

Kraliçe Sonja, Ocak ayında hızlı ve düzensiz kalp atışına neden olan kardiyak fibrilasyon hastalığı yaşadıktan sonra kısa bir süre hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan operasyonun “başarılı” geçtiği ve Kraliçe Sonja'ya kalp pili takıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: DHA