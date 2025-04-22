Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü

Papa Francis'in dün açıklanan ölümünün ardından dünyanın dört bir yanında kiliselere akın eden Hristiyanlar, Papa için dua etti. Eyfel Kulesi'nin ışıkları ise Papa'nın vefatı dolayısıyla söndürüldü.

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Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından dün 88 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır Katolik dünyasının lideri olan Arjantinli Papa Francis'in ölümü sonrasında dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar bir araya gelerek yas tuttu.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 1

VATİKAN

Papa'nın ölümünün duyurulmasının hemen arkasından binlerce kişi Vatikan'daki St. Peters Meydanı'nda bir araya geldi. Vatikan'da öğlen saatlerinden gece saatlerine kadar Papa Franciscus için anma töreni düzenlendi.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 2

İNGİLTERE

Papa'nın ölümü üzerine İngiltere'deki Hristiyanlar, Katolik Kilisesi'nin İngiltere ve Galler'deki merkezi Westminster Katedrali başta olmak üzere kiliselerdeki taziye alanlarında Papa için dua ederek mumlar yaktı. Oluşturulan anı ve taziye köşelerine Papa'nın fotoğrafı yerleştirildi, öğle saatlerinde Katolik kiliselerinde yapılan ayinlerde Papa Franciscus için dua edildi.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 3

AB'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Papa Francis'in ölümü üzerine Belçika'nın başkenti Brüksel’deki AB Komisyonu önünde Avrupa bayrakları yarıya indirildi.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 4

ARJANTİN

Papa'nın doğum yeri olan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Planetaryum da saygı gösterisi amacıyla sarı renkte ışıklandırıldı. Ayrıca ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 5

BREZİLYA

Brezilya da Papa Francis'in ölümü dolayısıyla 7 günlük ulusal yas ilan etti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da yaptığı açıklamada, Papa'nın her zaman sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolü olarak hatırlanacağını belirtti.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 6

VENEZUELA

Venezuela da Papa'nın ölümü sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. Halk, kiliselere giderek Papa için dua etti.

Dünyanın Dört Bir Yanında Yas... Papa'nın Ölümü Eyfel'i Karanlığa Gömdü - Resim : 7

EYFEL'İN IŞIKLARI SÖNDÜRÜLDÜ

Papa Francis'in ölümü nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te de ülkenin sembolü kabul edilen Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü.

Kaynak: AA

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Papa Vatikan Fransa
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