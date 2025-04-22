Putin'den İlk Sinyal! Zelenskiy ile Masaya Oturacak mı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır sürerken, ABD’de Donald Trump’ın Başkan seçilmesinin ardından ‘barış’ görüşmeleri hareketlilik kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi.

Putin, açıklamasında Rusya’nın barış girişimlerine her zaman pozitif baktığını savunarak, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

Rusya devlet kanalına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Putin’in açıklamalarının ardından değerlendirmede bulunurken, “Putin'in bu açıklamalarının Ukrayna ile sivil hedeflerin vurulmaması hakkında doğrudan görüşmeye istekli olduğu anlamına geldiğini” söyledi.

Kaynak: İHA