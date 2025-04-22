Putin'den İlk Sinyal! Zelenskiy ile Masaya Oturacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez doğrudan görüşebileceğinin sinyalini verdi.

Son Güncelleme:
Putin'den İlk Sinyal! Zelenskiy ile Masaya Oturacak mı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır sürerken, ABD’de Donald Trump’ın Başkan seçilmesinin ardından ‘barış’ görüşmeleri hareketlilik kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi.

Putin, açıklamasında Rusya’nın barış girişimlerine her zaman pozitif baktığını savunarak, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

Rusya devlet kanalına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Putin’in açıklamalarının ardından değerlendirmede bulunurken, “Putin'in bu açıklamalarının Ukrayna ile sivil hedeflerin vurulmaması hakkında doğrudan görüşmeye istekli olduğu anlamına geldiğini” söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Norveç Kraliçesi Hastaneye Kaldırıldı Norveç Kraliçesi Hastaneye Kaldırıldı
Vatikan, Papa Franciscus'un Tabuttaki Görüntülerini Paylaştı: Elinde Tespih, Parmağında Yüzük... Papa Franciscus'un Tabuttaki Görüntüleri Paylaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda