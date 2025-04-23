Azerbaycan’dan Türkiye’ye Geçmiş Olsun telefonu
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını ifade eden Asadov, dayanışma mesajlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Azerbaycan’ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını belirtti.
Kaynak: İHA