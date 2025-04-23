Azerbaycan’dan Türkiye’ye Geçmiş Olsun telefonu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye Geçmiş Olsun telefonu

Görüşmede, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını ifade eden Asadov, dayanışma mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da desteklerinden ötürü teşekkür ederken, Azerbaycan’ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA

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