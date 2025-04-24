Fahrettin Altun Duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın İstanbul'da Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile görüşeceğini duyurdu. Altun, görüşmeye ilişkin verdiği bilgilerde, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk Başbakan arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" dedi.

Fahrettin Altun Duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile İstanbul’da görüşeceğini duyurdu.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk Başbakan arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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