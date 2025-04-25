Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesi ile Nusaybin arasında yer alan Çığır köyü yakınlarında 20 Nisan’da meydana gelen trafik kazasına müdahale için görevlendirilen polis memuru Zeki Bacak'tan acı haber geldi.

Yol açma çalışmaları sırasında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tır, uyarı işaretlerini ihlal ederek Bacak’a çarptı.

Ağır yaralanan polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Zeki Bacak, 24 Nisan akşamı şehit oldu. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Acı haberi Şırnak Valiliği duyurdu. Vali Birol Ekici adına yapılan açıklamada, "20 Nisan’da Cizre-Nusaybin karayolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale eden ekiplerimizden polis memuru Zeki Bacak, yol güvenliği sağlama çalışmaları sırasında yapılan işaretlemelere rağmen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştır. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman polisimize Allah’tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA