MSB Acı Haberi Duyurdu: Silahı Kazara Ateş Alan Asker Şehit Oldu
MSB Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş’ın şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şehide rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş’ın (MSB) dün (23 Nisan) şehit düştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “23 Nisan 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.
Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 18 Nisan'da görev yaptığı Beşiri ilçesinde birlik bakım hattında icra edilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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