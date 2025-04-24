İzmir'de Dehşet: Polisi Metrelerce Sürükledi, Alkollü Çıktı!

İzmir'in Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde dün gece film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Trafik denetimi yapan polis ekibine, ehliyet kontrolünden kaçmak isteyen genç sürücü hafif ticari aracıyla saldırdı. Olayda bir polis memuru araç kaputunda 500 metre boyunca sürüklendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Heykel Meydanı'nda meydana geldi. Rutin trafik kontrolü yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet kontrolü için aracına yaklaşan trafik polisini gören 19 yaşındaki Ş.S., bir anda aracı çalıştırarak polisin üzerine sürdü.

KAPUTTAN DÜŞMEDİ, YAKALANDI

Polis memuru refleksle aracın kaputuna tutundu. Ancak genç sürücü, kaputtaki polise rağmen durmak yerine hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre boyunca polis memurunu taşıyan araç, önüne çıkan başka bir otomobil nedeniyle durmak zorunda kaldı. Ş.S., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

1.22 PROMİL ALKOLLÜ

Olay sonrası yapılan kontrollerde sürücü Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaşanan olayda yaralanan trafik polisi, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ş.S. hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: DHA