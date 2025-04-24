Meteoroloji'den 20 İl İçin Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sarı Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 20 il için "sarı kod" verildi.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sakin havaya aldanılmaması konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, özellikle Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışların zorlayabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması gerekiyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE PUS VE SİS

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul, Edirne ve Sakarya gibi illerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren Sakarya ve Balıkesir gibi şehirlerde yerel sağanakların görülmesi öngörülüyor.

İL İL SAYDI

İç Ege: Afyonkarahisar ve Denizli’de öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz: Antalya ve Burdur’da gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Karadeniz: Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetlenecek.

Doğu Anadolu: Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere birçok noktada yağışlar kuvvetli olabilir.

İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji yetkilileri, "Yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani fırtına ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" uyarısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi