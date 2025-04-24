Meteoroloji'den 20 İl İçin Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sarı Kod Verildi

Meteoroloji 24 Nisan Perşembe hava durumu raporunu açıkladı. Meteoroloji verilerine göre yurdun genelinde sağanak yağış etkili olacak. 20 il için sarı kod ile uyarı verildi.

Meteoroloji'den 20 İl İçin Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sarı Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı başta olmak üzere, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 20 il için "sarı kod" verildi.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sakin havaya aldanılmaması konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, özellikle Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışların zorlayabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin hazırlıklı olması gerekiyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE PUS VE SİS

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul, Edirne ve Sakarya gibi illerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren Sakarya ve Balıkesir gibi şehirlerde yerel sağanakların görülmesi öngörülüyor.

İL İL SAYDI

İç Ege: Afyonkarahisar ve Denizli’de öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz: Antalya ve Burdur’da gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Karadeniz: Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetlenecek.

Doğu Anadolu: Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere birçok noktada yağışlar kuvvetli olabilir.

İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji yetkilileri, "Yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani fırtına ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den Güneydoğu Bölgesi İçin Sağanak UyarısıMeteoroloji'den Güneydoğu Bölgesi İçin Sağanak UyarısıGüncel

Ankara'dan Sonra İstanbul'da da Sağanak Alarmı! Saat ve Tarih VerildiAnkara'dan Sonra İstanbul'da da Sağanak Alarmı! Saat ve Tarih VerildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış fırtına Meteoroloji İstanbul
İstanbul'da Hissedilen Şiddetli Bir Deprem Daha! İstanbul'da Şiddetli Bir Deprem Daha
Murat Ongun'un Avukatı Gözaltına Alındı Murat Ongun'un Avukatı Gözaltına Alındı
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
İstanbul'da Hissedilen Şiddetli Bir Deprem Daha! İstanbul'da Şiddetli Bir Deprem Daha
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
Depremden Kaçtı, Kurşuna Yakalandı: 14 Yaşındaki Çocuk Yol Kavgasında Vuruldu 14 Yaşındaki Çocuk Yol Kavgasında Vuruldu!
Depremin Ardından Kaçış Başladı! İstanbullular Şehri Terk Ediyor Depremin Ardından Kaçış Başladı! İstanbullular Şehri Terk Ediyor