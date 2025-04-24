İmamoğlu'nun Avukatının Avukatına da Gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mehmet Pehlivan, avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun da gözaltına alındığını açıkladı.

Pehlivan'ın açıklaması şöyle:

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şu an kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."

ONGUN'UN AVUKATI DA ALINDI

İmamoğlu ile beraber tutuklanan isimlerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.

Günel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi