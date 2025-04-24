İstanbul Yine Sallandı! İşte İlk Açıklamalar
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak aktardı.
İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD, 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:17:52:53 TSİ
Enlem:40.84083 N
Boylam:28.30028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/V9fX4Kz5Ht@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini 14.5 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/VlMK7LsQ9t
24.04.2025, 17:52:53 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.5 km#Kandilli
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