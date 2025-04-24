İstanbul Yine Sallandı! İşte İlk Açıklamalar

İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD, 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini 14.5 kilometre olarak aktardı.