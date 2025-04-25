Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak

Meteoroloji'den birçok bölge için uyarı üstüne uyarı geldi. Kuvvetli sağanak, gök gürültüsü, fırtına ve toz taşınımı yurdun genelinde etkili olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak kuvvetli yağış ve fırtına için uyarıda bulundu. Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde rüzgârın fırtına şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara'da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğusunda sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak - Resim : 1

KUVVETLİ YAĞIŞ NERELERDE?

Yağışların özellikle Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye, Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınları, sel, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise fırtına (60-90 km/saat) uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak - Resim : 2

TOZ GELİYOR

Meteoroloji’nin dikkat çektiği bir diğer tehlike ise toz taşınımı. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görüş mesafesini azaltabilecek, solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilecek yoğun toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

MARMARA’DA PUS VE SİS BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. İstanbul’da sıcaklık 18 derece civarında olacak ve hava parçalı çok bulutlu geçecek. Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanaklar görülecek.

Meteoroloji, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları, dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Uşak'ta Yollar Göle DöndüUşak'ta Yollar Göle DöndüYurttan Haberler

Ankara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç EttiAnkara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç EttiYurttan Haberler

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış fırtına Meteoroloji İstanbul
Son Güncelleme:
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Depremin Ardından Uykusuz İkinci Gece: İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü İstanbul'da Parklar Sığınaklara Dönüştü!
Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazaya Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı Hayatını Kaybetti Silivri Adliyesi'nde Görevli Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak
Depreme Çekim Sırasında Yakalandı! Armağan Çağlayan Korku Dolu Anlarını Paylaştı Depreme Çekimde Yakalandı! İşte O Anlar
Trafik Kazasına Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu Kazaya Müdahale Ederken Yaralanan Polis Şehit Oldu