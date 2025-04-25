Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak kuvvetli yağış ve fırtına için uyarıda bulundu. Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde rüzgârın fırtına şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Marmara'da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğusunda sağanak yağış etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ NERELERDE?

Yağışların özellikle Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye, Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınları, sel, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise fırtına (60-90 km/saat) uyarısı yapıldı.

TOZ GELİYOR

Meteoroloji’nin dikkat çektiği bir diğer tehlike ise toz taşınımı. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görüş mesafesini azaltabilecek, solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilecek yoğun toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

MARMARA’DA PUS VE SİS BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. İstanbul’da sıcaklık 18 derece civarında olacak ve hava parçalı çok bulutlu geçecek. Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanaklar görülecek.

Meteoroloji, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları, dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi