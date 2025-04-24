Ankara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kentte yaşam olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü

Ankara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı.

Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti - Resim : 1

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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