YÖK Başkanı Özvar, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Özvar, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) resmi temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Özvar, görüşmeyle ilgili, “KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i ziyaret ettik. KKTC'nin dünyaya tanıtılması ve uluslararası öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay alması için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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