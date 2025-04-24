Nehre Düşen Telefon İçin İtfaiye Seferber Oldu

Mersin'de bir vatandaşın Göksu Nehrine cep telefonunu düşürdü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, düşen telefonu çıkartarak sahibine teslim etti.

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Nehre Düşen Telefon İçin İtfaiye Seferber Oldu

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Silifke ilçesinde yaşanan olayda, Göksu Nehri üzerinde bir vatandaş görüşme yaptığı esnada elindeki cep telefonunu nehre düşürdü.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda nehre düşen telefonu sudan çıkararak sahibine iletti.

Telefonuna kavuşan vatandaş, çabaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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