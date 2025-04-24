Yaşlı Amcanın Şapkasına Beğendi, Kendisini Yerde Buldu

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde market esnafı olan Yunus Sarı, dükkanını önündeyken gördüğü bir yaşlı adamla konuşmak için yanına gitmek istediği sırada dengesini kaybedip yarım metre yükseklikten düştü. Yere yığılan Sarı'ya ilk müdahale de yaşlı adamdan geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'ŞAPKAN ÇOK GÜZELMİŞ DİYECEKTİM'

Olayın şokunu yeni yeni atlatan Sarı, "Amca şapkan çok güzelmiş' diyeyim dedim, tam o anda ayağım kaydı ve düştüm. Düştükten sonra gülüştük biraz. Ne olduğunu anlamadım. Çocuklarım da düşüyordu buradan, ‘Gözünüz kör mü, görmüyor musunuz' diyordum onlara da. Demek ki görülmediği oluyormuş" dedi.

Kaynak: İHA