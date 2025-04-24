Uşak'ta Yollar Göle Döndü

Uşak Valiliği ve Meteoroloji'nin uyardığı Uşak'ta sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar göle döndü, arabalar ilerlemekte güçlük çekti.

Uşak'ta Yollar Göle Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evinin bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

VALİLİK UYARMIŞTI

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından 23 Nisan tarihinde yapılan paylaşımda vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı uyarmıştı. "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2025 Perşembe günü (yarın) bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin kuzey kesimleri) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Kaynak: İHA

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