İki Grup Yorum Üyesi Terör Operasyonunda Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapanlara yönelik harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GRUP YORUM ÜYESİ

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü, çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Kaynak: DHA