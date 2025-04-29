İki Grup Yorum Üyesi Terör Operasyonunda Gözaltına Alındı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 2 Grup Yorum üyesi olduğu da öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapanlara yönelik harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma başlattı.
2 ŞÜPHELİ GRUP YORUM ÜYESİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü, çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen ev baskınlarında 92 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Kaynak: DHA