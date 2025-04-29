Havalimanında Dudak Uçuklatan Operasyon: Çantadan Servet Çıktı!

Van Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bugüne dek nadir rastlanan büyüklükte bir kaçakçılık vakası ortaya çıkarıldı. Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerinin kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmalara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ile birlikte yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında 9 milyon 760 bin Türk Lirası, 107 bin 430 Amerikan Doları ve 133 bin 605 Euro da suç geliri şüphesiyle el konulan paralar arasında yer aldı.

Şüphelilerin yasal yükümlülükleri yerine getirmediği ve bu değerli madenlerin kayıt dışı şekilde taşındığı değerlendirilirken, gözaltına alınan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonun, kara para aklama ve organize kaçakçılık şebekelerine yönelik daha geniş çaplı soruşturmaların da önünü açabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA-ANKA