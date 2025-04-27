Aydın'da Besihane ve Seraya Operasyon: 3,5 Milyonluk Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma tarafından bir besihane ve seraya düzenlenen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan tarihi eser ve obje bulundu.

Aydın'da Besihane ve Seraya Operasyon: 3,5 Milyonluk Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi adına koordineli çalışma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı.

O.A. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslara ait besihane ve serada yapılan aramada; 14 adet gümüş sikke, 1 adet kolye ucu , 2 adet gümüş bilezik, 1 adet kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 66 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Avcılar'da Kömürlük Alev Alev Yandı Avcılar'da Kömürlük Alev Alev Yandı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu Tokat'ta Sağanak Yağış Sele Neden Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı