Aydın'da Besihane ve Seraya Operasyon: 3,5 Milyonluk Tarihi Eser Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi adına koordineli çalışma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı.

O.A. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslara ait besihane ve serada yapılan aramada; 14 adet gümüş sikke, 1 adet kolye ucu , 2 adet gümüş bilezik, 1 adet kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 66 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA