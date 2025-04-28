Jandarma Ekipleri Bizans Dönemine Ait Yüzlerce Tarihi Eser Ele Geçirdi
Denizli’nin Kale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen toplam 392 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kale ilçesinde 1 kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit etti.
Bu tespit üzerine, dün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama kapsamında, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, hayvan heykeli, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA