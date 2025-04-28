Jandarma Ekipleri Bizans Dönemine Ait Yüzlerce Tarihi Eser Ele Geçirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Kale ilçesinde 1 kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Bu tespit üzerine, dün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama kapsamında, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, hayvan heykeli, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA