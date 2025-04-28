Liselilerin Kavgasında Kan Döküldü

Edirne’de 2 lise öğrencisi arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, bir liseli göğsünden bıçaklandı.

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Liselilerin Kavgasında Kan Döküldü

Olay, merkezdeki Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde yaşandı. İsimleri açıklanmayan iki öğrenci arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bir öğrenci, diğerini yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göğüs kısmından yaralandığı belirtilen öğrenci, olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli öğrenci gözaltına alınırken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Edirne Bıçaklı Saldırı
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