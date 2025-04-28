Fırtınada Kopan Dallar Taksi Durağına Düştü, Araçlar Zarar Gördü

Olay, saat 15.00 sıralarında Biga ilçesi Sakarya Mahallesi Kumru Sokak üzerinde yaşandı. Dün Meteoroloji ve Çanakkale Valiliği'nden yapılan sarı kodlu uyarının ardından poyraz fırtınası Çanakkale ve ilçelerinde etkisini hissettirmeye başladı.

Biga'da da etkili olan fırtına dolayısıyla ilçe merkezinde taksi durağının hemen yanındaki bir ağacın dalı kırıldı. Fırtınada kırılan dal park halindeki 3 taksinin üzerine devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Taksilerin üzerine devrilen ağaç dalı belediye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA