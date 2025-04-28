2 FETÖ Şüphelisi Sınırı Geçmek İsterken Yakalandı

Edirne’den Yunanistan’a kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi ekipler tarafından yakalandı.

2 FETÖ Şüphelisi Sınırı Geçmek İsterken Yakalandı

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ile Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan 4 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyon kapsamından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'PKK’ya üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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