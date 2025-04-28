Batman'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Tutuklandı

Batman'da 10 yıldır aranan ve hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine gönderildi.

Batman'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Tutuklandı

Batman Valiliği, Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 4 Mart 2015 tarihinden beri aranan ve hakkında toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.A. adlı kişinin yakalanmasına yönelik bir yıldır sürdürülen çalışmaların sonuç verdiğini açıkladı.

Şahsın çalıştığı adresin tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

M.Ş.A.'nın 16 Nisan tarihinde yakalanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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