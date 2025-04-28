Ağrı'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama noktasında durdurulan şüpheli araçlarda arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 480 paket sigara, 186 adet cam züccaciye ürünü, 3 tablet, 3 cep telefonu, 81 çocuk okul çantası, 10 termos, 100 eşarp, 126 kilogram çay, 102 kilogram İran fıstığı ve 38 kilogram kuru üzüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA