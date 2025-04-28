Kars’ta Husumetli Aileler ‘Barış’ Dedi

Kars’ta aralarında husumet bulunan 2 aile, Kaymakam Muhammed Burak Akköz Belediye Başkanı Zeki Elma’nın girişimleri sonucu bir araya gelerek barışma kararı aldı.

Kars’ta Husumetli Aileler ‘Barış’ Dedi

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’de Biçer ile Gölgeleyen aileleri arasındaki geçen sene başlayan husumet bitirmek için, Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma devreye girdi. İki ismin devreye girmesi ile aile büyükleri bir araya gelirken görüşmeler barışla sonuçlandı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren’in katılımı ile Koçköyü muhtarı ve aileler köy evinde buluştu.

Kaymakam Akköz, öncelikle bu barış ortamının sağlanmasından dolayı herkese çok teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından aile fertleri el sıkışarak husumetlerini noktaladı. Taraflar daha sonra çay içerek sohbet ettiler.

Kaynak: İHA

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