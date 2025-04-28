Söke Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Söke Belediyesi, iki ay gibi kısa bir sürede 170 sokak hayvanının tedavi ve kısırlaştırmasını tamamladı. Sevimli Patiler Sevgi Evi’nde sahiplendirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Söke Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Söke Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Şubat ayı sonunda kapılarını açan "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalara dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. İki aylık kısa bir sürede önemli adımlar atan merkez, sokak hayvanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak adına yoğun bir mesai harcadı.
Merkezde, özellikle sağlıksız, yavrulu ve saldırgan sokak hayvanları toplanarak tedavi altına alınıyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplendirilmek üzere yeni yuvalarına kavuşturuluyor. Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü bakım ve kısırlaştırma işlemleri ise düzenli aralıklarla devam ediyor.
"Sevimli Patiler Sevgi Evi"nde şu anda toplam 127 sokak köpeği barınıyor. Bu köpeklerin 49'u yetişkin, 78'i ise yavru. Nisan ayı içerisinde 20 sokak hayvanı sahiplendirilirken, merkezin açıldığı günden bu yana toplam 170 hayvanın tedavi ve kısırlaştırma süreci başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Liselilerin Kavgasında Kan Döküldü Liselilerin Kavgasında Kan Döküldü
Fırtınada Kopan Dallar Taksi Durağına Düştü, Araçlar Zarar Gördü Fırtınada Kopan Dallar Taksi Durağına Düştü, Araçlar Zarar Gördü
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime Ortaya Çıktı 45 Yıllık Satış Uzmanı Ağzından Kaçırdı: Pazarlıkta Fiyatı Yarı Yarıya Düşürecek 3 Kelime
Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı Örtü Altı Hasat Başladı! 1 Milyon 200 Bin Tonluk Rekor Kırıldı
2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi 2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu