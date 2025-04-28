Söke Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Söke Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Şubat ayı sonunda kapılarını açan "Sevimli Patiler Sevgi Evi" Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalara dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. İki aylık kısa bir sürede önemli adımlar atan merkez, sokak hayvanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak adına yoğun bir mesai harcadı.

Merkezde, özellikle sağlıksız, yavrulu ve saldırgan sokak hayvanları toplanarak tedavi altına alınıyor. Sağlığına kavuşan hayvanlar, sahiplendirilmek üzere yeni yuvalarına kavuşturuluyor. Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü bakım ve kısırlaştırma işlemleri ise düzenli aralıklarla devam ediyor.

"Sevimli Patiler Sevgi Evi"nde şu anda toplam 127 sokak köpeği barınıyor. Bu köpeklerin 49'u yetişkin, 78'i ise yavru. Nisan ayı içerisinde 20 sokak hayvanı sahiplendirilirken, merkezin açıldığı günden bu yana toplam 170 hayvanın tedavi ve kısırlaştırma süreci başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA