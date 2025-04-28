İzmir’deki Facianın Bir Benzeri Daha! 3 Küçük Kardeşin Yürek Yakan Ölümü

İzmir’de yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeşin yangında hayatını kaybetmesinin ardından, bir yangın faciası da Fransa’da yaşandı. Brumath'ta Türk ailenin evinde çıkan yangında 5, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İzmir’deki Facianın Bir Benzeri Daha! 3 Küçük Kardeşin Yürek Yakan Ölümü

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşanan facia yürekleri yaktı. Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde yangın çıktı. Bilinmeyen yangında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti.

İzmir’deki Facianın Bir Benzeri Daha! 3 Küçük Kardeşin Yürek Yakan Ölümü - Resim : 1

Kardeşlerden ağır yaralanan 5 yaşındaki Melek’in ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 kardeşin ölümüne sebep olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İzmir’deki Facianın Bir Benzeri Daha! 3 Küçük Kardeşin Yürek Yakan Ölümü - Resim : 2

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Yangın sırasında evde bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edilmişti. Çocuklarını hurda parası almak için evde yalnız bırakan anne Sinem Melisa Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmişti.

Özlem Zengin, 5 Kardeşin Öldüğü Faciada CHP Kadın Kolları'nı Suçladı: 'Bütün Eksiği Bize Yükleyemezsiniz'Özlem Zengin, 5 Kardeşin Öldüğü Faciada CHP Kadın Kolları'nı Suçladı: 'Bütün Eksiği Bize Yükleyemezsiniz'Güncel

Beş Kardeşin Öldüğü Facia Göz Göre Göre mi Geldi? 'Devlet Bu Çocukları Korumadı'Beş Kardeşin Öldüğü Facia Göz Göre Göre mi Geldi? 'Devlet Bu Çocukları Korumadı'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Fransa Yangın
Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu
İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı? Vali Gül Açıkladı İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı?
Yunanistan'dan Ege'de Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Tam 150 Bin Yeni Asker Yunanistan'dan Ege'de Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Tam 150 Bin Yeni Asker
ÇOK OKUNANLAR
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Bugüne Dikkat İstanbul'da Fırtına Alarmı