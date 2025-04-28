İzmir’deki Facianın Bir Benzeri Daha! 3 Küçük Kardeşin Yürek Yakan Ölümü

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşanan facia yürekleri yaktı. Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde yangın çıktı. Bilinmeyen yangında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti.

Kardeşlerden ağır yaralanan 5 yaşındaki Melek’in ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 kardeşin ölümüne sebep olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı. Yangın sırasında evde bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edilmişti. Çocuklarını hurda parası almak için evde yalnız bırakan anne Sinem Melisa Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: İHA