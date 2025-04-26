Manisa’da Yangın Paniği, Çocuklar Son Anda Kurtarıldı

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 4. katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve çocuklar yangın merdiveniyle binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından önlem amacıyla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıktığı sırada vatandaşların uyuduğu bu nedenle yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA