5 Saniyelik Eğlence İki Maaşını Yedi

Geçtiğimiz ay kent merkezindeki bir benzin istasyonunda 60 AEY 844 plakalı Tofaş Şahin aracıyla otogaz aldıktan sonra istasyondan çıkan Delen, çevrede araç ve yaya olmadığını fark edince bir anlık hevesle drift attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Delen, 5 saniyelik drift hareketinin karşılığında 46 bin 392 TL ceza ödedi.

5 saniyelik hevesin iki aylık maaşına denk geldiğini söyleyen Onur Han Delen, "Araca binince insana enerji veriyor. Gaza bastım, araç dönmeye başladı. Ortalık sakindi, bir anlık hevesle döndüm ama bedeli ağır oldu. Bu işin şakası yok. Genç kardeşlerime tavsiyem, dikkatli araç kullansınlar, drift atmasınlar. Çok pahalıya patlıyor. Ben bedelini ödedim. 5 saniyelik hevesim iki aylık asgari ücret maaşına mal oldu" dedi.

Kaynak: İHA