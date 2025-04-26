7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu! Yakayı Afyonkarahisar'da Ele Verdi

7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı. JASAT ekiplerinin yakaladığı şüpheli cezaevine gönderildi.

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7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu! Yakayı Afyonkarahisar'da Ele Verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla etkin mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.C.K. isimli şahıs kent merkezinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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